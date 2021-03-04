Dolar/TL, ABD tahvil faizi baskısıyla 7,45'in üzerine çıktı

Dolar/TL son birkaç haftada 6,90-7.4915 arasında oldukça dalgalı bir seyir izlerken ABD tahvil getirilerinin yüzde 1,4'lü seviyelerden yeniden yüzde 1,5'e doğru yükselişe geçmesi ile kur yeniden 7,5'e doğru baskı altında.

Dün piyasaların kapanışına doğru 7,40'ın üzerine hareketlenen ve 7,45'in hemen altında kapatan dolar/TL, yeni güne de benzer seviyelerde başlıyor. Dün bir kez daha 9 liranın üzerini test eden euro/TL ise bu sabah saatlerinde 8,99-9,00 seviyelerinde değerleniyor.

Haftanın krtik gündemi olan enflasyon ve büyüme verilerini geride bırakan yurt içi piyasalarda bugün TCMB'nin açıkladığı haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Verilerde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak takip edilecek. Yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması günün en önemli gündemi olacak.

GÜNÜN AJANDASI



TCMB Şubat ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kurlarını açıklayacak. Ocak ayında TÜFE bazlı kur 66,28, Yİ-ÜFE bazlı kur 78,63 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. (14.30).



Yurt dışında en önemli gündem Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması olacak. Powell, WSJ İstihdam Zirvesi'nde ABD ekonomisine ilişkin bir konuşma yapacak. Zirveye Powell'ın yanı sıra çeşitli şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ile iş ve işçi bulma kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılacaklar (20.05).



ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (16.30), fabrika siparişleri (18.00) verileri takip edilecek.



Euro Bölgesinde perakende satışlar ve işsizlik oranı açıklanacak (13.00).



OPEV ve OPEC dışı petrol üreticilerinin bakanlar toplantısı Viyana'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.