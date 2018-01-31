Dolar/TL aşağı yönlü

31 Ocak 2018

Türk Lirası, Fed'in faiz kararı öncesi dolar karşısında değerlendi.

Gün içinde en düşük 3.7555'i gören dolar kuru saat 10:50'de yüzde 0,50 düşüşle 3.7600'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,15 kayıpla 4.6775 seviyesinde yer aldı.

Diğer taraftan BIST 100 endeksi yüzde 0,47 primle 121.390 puanda.

Yılbaşından bu yana zayıf bir seyrin izlendiği dolar endeksi bugün yüzde 0,30 kayıpla 88,72 seviyesinde yer alıyor. Endeksteki düşüş TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini destekliyor.

Fed, bugün faiz kararını açıklayacak. Bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, politika metninde yer alan mesajların tonu önemli. Analistler, bankadan gelebilecek yönlendirmelere bağlı olarak TL gibi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen bankanın, 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de faizleri 25 baz puan yükseltmişti. Bu arada bugünkü FOMC'un ardından basın toplantısı düzenlenmeyecek.