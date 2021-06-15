Dolar/TL, beklentileri karşılamayan Erdoğan-Biden zirvesi sonrası yükselişte

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Piyasaların haftalardır merakla beklediği kritik Erdoğan-Biden zirvesi dün gerçekleştirildi. Buluşmaya kadar piyasaların fiyatlayabileceği olumlu yada olumsuz mesaj çıkmazken döviz kurlaru belirsizlik ortamı oluşması nedeniyle yukarı yönlü hareketlendi.

Buluşma öncesinde 8,40 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 8,47'nin üzerine çıktı ve gece boyu bu düzeyde hareket etti. Sabah saatlerine kadar bu seviyelerdeki seyrini koruyan dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yüzde 1 yükselişle 8,55'in üzerine çıktı. Euro/TL ise dolar/TL ile aynı grafikleri çizdi ve 10,20'den 10,27-10,28 bandına yükseldi. Kur bu sabah ise 10,35'den işlem görüyor.

Dolar/TL'nin yükseliş nedeni: S-400 sorunu çözülmedi ve sorunlar ötelendi

Haziran başında 8.88, geçen hafta başında 8.70'e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu hafta en düşük 8.2865'e kadar gerilemişti. Bu düşüşte belirleyici dünkü görüşmeye dair olumlu beklentilerdi. Ancak kur ABD Türkiye görüşmesinden kısa vadede S-400 başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlara bugün itibaıryla belirgin bir çözüm getirmeyeceğinin anlaşılmasıyla sınırlı yükselişe geçti.

Reuters'a açıklama yapan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL 8.3'ün altına düştüğündeki beklenti S-400 sorununa NATO zirvesinde çözüm bulunacağı beklentisine dayanıyordu. Açıkçası piyasanın tamamında bu beklenti hakim değildi. Bizim beklentimiz diyalog kanallarının açık tutulacağı ve sorunların öteleneceği çözüme çalışılacağı yönündeydi. Ki şu an gerçekleşme bu yönde. Bu nedenle 8.28'li seviyeler yerine 8.5'e yakın seviyelerde işlem görüyoruz" dedi.