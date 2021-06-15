Dolar/TL, beklentileri karşılamayan Erdoğan-Biden zirvesi sonrası yükselişte
Dün gerçekleştirilen Biden-Erdoağan zirvesinin ardından taraflardan gelen açıklamalar piyasaları tatmin etmedi. Oluşan belirsizlik ortamı Türk Lirası varlıklar üzerinde baskıyı artırırken dün akşam saatlerinde 8,47'ye yükselen dolar/TL, bugün de 8,55'in üzerine hareketlendi.
Hüseyin KOYUNCUOĞLU
Piyasaların haftalardır merakla beklediği kritik Erdoğan-Biden zirvesi dün gerçekleştirildi. Buluşmaya kadar piyasaların fiyatlayabileceği olumlu yada olumsuz mesaj çıkmazken döviz kurlaru belirsizlik ortamı oluşması nedeniyle yukarı yönlü hareketlendi.
Buluşma öncesinde 8,40 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 8,47'nin üzerine çıktı ve gece boyu bu düzeyde hareket etti. Sabah saatlerine kadar bu seviyelerdeki seyrini koruyan dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yüzde 1 yükselişle 8,55'in üzerine çıktı. Euro/TL ise dolar/TL ile aynı grafikleri çizdi ve 10,20'den 10,27-10,28 bandına yükseldi. Kur bu sabah ise 10,35'den işlem görüyor.
Dolar/TL'nin yükseliş nedeni: S-400 sorunu çözülmedi ve sorunlar ötelendi
Haziran başında 8.88, geçen hafta başında 8.70'e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu hafta en düşük 8.2865'e kadar gerilemişti. Bu düşüşte belirleyici dünkü görüşmeye dair olumlu beklentilerdi. Ancak kur ABD Türkiye görüşmesinden kısa vadede S-400 başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlara bugün itibaıryla belirgin bir çözüm getirmeyeceğinin anlaşılmasıyla sınırlı yükselişe geçti.
Reuters'a açıklama yapan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL 8.3'ün altına düştüğündeki beklenti S-400 sorununa NATO zirvesinde çözüm bulunacağı beklentisine dayanıyordu. Açıkçası piyasanın tamamında bu beklenti hakim değildi. Bizim beklentimiz diyalog kanallarının açık tutulacağı ve sorunların öteleneceği çözüme çalışılacağı yönündeydi. Ki şu an gerçekleşme bu yönde. Bu nedenle 8.28'li seviyeler yerine 8.5'e yakın seviyelerde işlem görüyoruz" dedi.
Şimdi gözler Fed ve TCMB'de
Brüksel'deki Erdoğan-Biden Zirvesi'nin ardından kurlar yarın akşam açıklanacak olan Fed ve perşembe günkü TCMB faiz kararlarında olacak.
GÜNÜN AJANDASI
TÜİK, 2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak (10.00).
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini duyuracak (11.00). Merkezi Yönetim Bütçesi Nisan ayında 16,92 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge 1,67 milyar TL fazla vermişti.
Almanya'da Mayıs ayına ilişkin final tüketici fiyatları açıklanacak (09.00). Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,5 artış göstermişti.
İngiltere'de Nisan ayına ilişkin istihdam verileri gelecek. İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 4,8 olarak açıklanmıştı.
Öğleden sonra ABD'den önemli veriler izlenecek. Perakende satışlar, üretici fiyatları ve New York Fed İmalat Endeksi (15.30), sanayi üretimi (16.15), işletme stokları, NAHB konut piyasası endeksi (17.00), sermaye hareketleri (23.00) ve API petrol stokları (23.30) ABD'de piyasaların yakından takip edeceği veriler olacak.