Dolar/TL beklentisi 8,95'e çıktı

Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yılsonu enflasyon ve kur tahminlerinde yükseliş devam etti.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46 seviyesine çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12'ye yükseldi. Ankette 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya yükseldi.

Dolar/TL beklentisi 8,95

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 8,71 TL'den 8,95 TL düzeyine geldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 9,23 TL olarak gerçekleşti.

Cari açıkta önemli değişim yok

Bir önceki anket döneminde 25,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,7 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 22,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Büyüme öngörüsü yüzde 4,9'a çıktı

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,9 seviyesine çıktı. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.