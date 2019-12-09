Dolar/TL, bir buçuk ay sonra 5,80'i aştı

09 Aralık 2019

Geçtiğimiz haftanın son günlerinde yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL, yükselişini yeni haftaya da taşıdı. Günün ilk işlemlerinde 5,78'den değerlenen dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 23 Ekim'den sonra ilk kez 5,80'in üzerine çıktı.



Saat 12:15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 5,8040'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre sınırlı yükselişle 6,3970'ten, sterlin/TL yüzde 0,14 değer kazancıyla 7,6170'ten satılıyor.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde dolara uluslararası piyasalarda talebin artmasının etkisiyle paralel 5,7898'e kadar yükselen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,46 artışla 5,7771'den tamamlamıştı.



Merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor

Haftanın en önemli merkez bankası toplantıları Türkiye, ABD ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları olacak. Foreks anketinde TCMB'nin faizi 150 baz puan indireceği tahmini oluşurken, Fed ve ECB'den bir değişiklik kararı çıkması beklenmiyor. Fed'in kararı çarşamba akşamı

TCMB ve ECB'nin kararı perşembe günü gelecek.