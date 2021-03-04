Dolar/TL, bir buçuk ay sonra 7,50'nin üzerine çıktı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Son haftalarda 6,90-7.49 arasında oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, ABD tahvil getirilerinin yüzde 1,4'lü seviyelerden yeniden yüzde 1,5'e doğru yükselişe geçmesi ile son 24 saatte yine yönünü yukarıya çevirdi. Dolar/TL bugün bir buçuk ay sonra ilk kez 7,50'nin üzerine tırmanırken euro/TL ise 9,05'e kadar yükseldi.

Dün piyasaların kapanışına doğru 7,40'ın üzerine hareketlenen ve 7,45'in hemen altında kapatan dolar/TL, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak 18 Ocak'ta 7,50'nin üzerinde bulunan dolar/TL kuru, o tarihten bu yana ilk kez 7,50'nin üzerini gördü. Haftanın ilk gününde 7,21 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, şubat ayı ortasında son 6 ayın en düşük seviyeleri olan 6,98'e kadar çekilmişti.



Dün bir kez daha 9 liranın üzerini test eden euro/TL, bugün 9,05'in üzerine çıktı.

Günün kritik verileri neler?

Haftanın krtik gündemi olan enflasyon ve büyüme verilerini geride bırakan yurt içi piyasalarda bugün TCMB'nin açıkladığı haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Verilerde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak takip edilecek. Yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması günün en önemli gündemi olacak.

Yurt dışında en önemli gündem Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması olacak. Powell, WSJ İstihdam Zirvesi'nde ABD ekonomisine ilişkin bir konuşma yapacak. Zirveye Powell'ın yanı sıra çeşitli şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ile iş ve işçi bulma kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılacaklar (20.05).



ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (16.30), fabrika siparişleri (18.00) verileri takip edilecek.



Euro Bölgesinde perakende satışlar ve işsizlik oranı açıklanacak (13.00).