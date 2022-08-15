Dolar/TL, dar banttaki seyrini sürdürüyor

Dolar/TL, Ağustos başında test edilen 18 seviyesinin hemen altında dar banttaki seyrini sürdürürken iç piyasada bugün Hazine ihalesi ile bütçe verileri takip edilecek.

Dolar/TL, bu sabah 17.96 seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında yılbaşından beri kaybı yüzde 26.6 oldu. Euro/TL ise 18.39 civarında alıcı buluyor.

Geçen haftayı 1800 dolarda kapatan ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.792 dolardan başladı.

Altının gram tarafında da düşüş yaşandı. Gram altın, 1032 liradan işlem görüyor. Gram altın geçen haftayı 1.040 liranın üzerinde tamamlamıştı.

Brent petrol ise yüzde 1'in üzerinde düşüşle 97 dolara kadar geriledi.

NELER TAKİP EDİLECEK?

İç piyasada gündemde bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öne çıkarken dış piyasalarda ise küresel risk iştahı ve petrol fiyatları takip edilecek ana gündem maddeleri arasında yerini koruyor.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugün başlayacak 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasının enflasyona etkisi de takip edilen maddeler arasında.

Çin'den yatırımcıları şaşırtan karar

Diğer yandan küresel piyasalarda AB ve Çin başta olmak üzere global resesyon endişeleri de önemini koruyor.

Ekonomik veriler Çin'de imalat ve perakende sektörlerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle Temmuz'da beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildiğini gösterirken Çin kredi talebini canlandırmak için borçlanma faizini düşürerek yatırımcıları şaşırttı.

Türkiye'nin CDS'i keskin düşüş kaydetti

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) Temmuz sonunda 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından başlayan düşüşünü sürdürdü. Türkiye'nin beş yıllık CDS'i geçen haftayı 647/659 baz puandan tamamladı. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 27 Temmuz'dan CDS'lerde keskin düşüşler görülürken, Türkiye'de düşüş 230 baz puanı aşarak benzerlerini aştı.

Geçen haftanın kısa özeti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek B2'den B3'e düşürdü. Böylece Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altına inmiş oldu.

Döviz rezervleri son iki haftada belirgin artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri son iki hafta 5.1 milyar dolar artışla KKM'nin devreye girdiği Şubat ayından bu yana en güçlü artışı kaydetti. Diğer taraftan kurumların döviz mevduatı da son iki haftada 5 milyar doların üzerinde artış kaydetti.

Geçen yıl 50.7 milyar dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatının bu yılın tamamında neredeyse iki katına çıkarak 100 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü. Bu yılın sadece ilk yedi ayında yapılan enerji ithalatı ise yaklaşık 56 milyar dolar seviyesinde.