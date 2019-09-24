Dolar/TL düşüşte

24 Eylül 2019

Dolar/TL, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile düşüşe geçerken, dolar yeniden 5,70'in altını gördü.

Saat 09:25 itibarıyla, Kapalıçarşı'da dolar 5,6880 liradan satılırken, euro 6,2480 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda sterlin ise 7,0750 lira, Euro/Dolar paritesi ise 1,0995 seviyelerinde.



Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7380 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3070 lira olmuştu.

Piyasa uzmanları, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivmeleneceğini dile getirdi.

Piyasalar neyi izliyor?

Analistler, BM 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile TL varlıkların bugün pozitif bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

ABD'nin Türkiye'ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtiliyor. Basında yer alan haberlere göre ABD'nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor.