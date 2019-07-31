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Dolar/TL, Fed sonrası dalgalandı

Fed faizi 11 yıl aradan sonra düşürürken, Powell'ın faiz indiriminin devamı konusunda karışık mesaj vermesi doların tekrar yükselmesine neden oldu. ABD'de endeksler günü yüzde 1'in üzerinde düşüşlerle tamamladı.

Dolar/TL, Fed sonrası dalgalandı
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ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi faizi 25 baz puan düşürürken, bundan sonraki faiz kararı için Fed Başkanı Powell'ın karışık mesajlar vermesi piyasayı olumsuz etkiledi.

Dolar/TL, faiz karına ilk tepki olarak 5.52 seviyesinden 5.51 seviyesine geriledi. Ancak, Fed Başkanı Powell'ın 'bu uzun vadeli bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı değil' açıklamasının ardından kur 5,6197'ye kadar çıktı. Dolar ardından 5,58 seviyelerinde dengelendi.

ABD'de endeksler günü yüzde 1'in üzerinde düşüşlerle tamamladı.

ABD merkez bankası bir sonraki toplantısını gerçekleştireceği Eylül ayında diğer bir faiz indirimi için kapıyı açık tuttu. Ancak, Powell'ın basın toplantısı sırasında faiz politikasına karşın farklı ifadeler kullanması piyasaların kafasını karıştırdı.

İfadelerinde önce 'uzun vadeli bir faiz indirim döngüsünün başlangıcında olmadıklarını' belirten Fed başkanı, ardından faizi tekrar indireceklerini söyledi.

Fed Başkanı Powell, kafaları karıştırdıFed Başkanı Powell, kafaları karıştırdı

 

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