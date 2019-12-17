Dolar/TL güne 5.85 bölgesinde başladı

17 Aralık 2019

Henüz resmi olarak imzalanmamış olsa da, ABD-Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasına varması piyasaları rahatlattı. Ancak bazı önemli detaylarla ilgili belirsizliğin bulunması nedeniyle bu gündeme dair gelişmeler önemini koruyor.

TCMB'nin geçen haftaki faiz indirimi ve indirimlerin devam edeceği beklentisinin yanı sıra, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle dün yükselen dolar/TL 5.85 civarında hareketini sürdürüyor.

Kur, sabah 09:30 itibariyle 5.8530 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 6.5250 seviyesinde.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, bu sabahki notunda Faz-1 anlaşmasının ardından küresel piyasalarda dün pozitif bir yaklaşım gözlendiğini, TL'nin emsallerinden negatif ayrışırken, hisse senedi piyasasındaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini söyleyerek, "Dolar/TL beklenen opsiyon oynaklıkları ile birlikte yükselirken 5.85 teknik direnç noktasına yakın işlem görüyor. Kısa vadede 5.81 desteği üzerinde kalınması 5.85-5.95 aralığına dek taşınma potansiyeli taşıyor. Kurda 5.85 direnci üzerindeki kalma isteğini yakından takip etmek gerek. TL reel kur performansı açısından TCMB'nin Kasım verilerine göre bir önceki çeyreğe kıyasla yılın son çeyreğinde ortalamada %1 zayıfladı" dedi.

Yurtiçinde bugün konut satışları ve Hazine ihaleleri izleniyor.

Hazine bugün 20 Ekim 2021 itfalı altı ayda bir %6.9 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Kasım 2024 itfalı beş yıllık TÜFE'ye endeksli altı ayda bir %1.6 kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek. Ayrıca 15 Aralık 2021 itfalı %5.75 dönemsel kira oranı olan 18 Aralık valörlü TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.