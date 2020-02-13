Dolar/TL güne 6,05'ten başladı

13 Şubat 2020

Yurt içi piyasalarda sanayi üretimi verisinin açıklanacağı günde İdlib'le ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ise koronavirüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı. Sabah saatleri itibarıyla Asya piyasaları ve ABD vadeliler ekside seyrediyor.

Dolar 6,04-6,05 seviyelerinde güne başladı

Saat 08:10 itibarıyla dolar/TL 6,0460'tan işlem görürken; euro/TL ise 6,5805'tan el değiştiriyor.

Dolar/TL kuru için aşağı yönlü hareketlerde destek seviyeleri 6.0300, 6.0020 ve 5.9800 olarak ön plana çıkarken; yukarı ataklarda ise 6.0500, 6.0615 ve 6.0800 seviyeleri dikkat çekiyor.

Aralık ayı sanayi üretimin yüzde 6,7 artış bekleniyor



Yurt içi piyasalarda veri takviminin en önemli başlığı sanayi üretimi verileri oluşturuyor. Aralık ayı sanayi üretimi tahminleri ortalama yüzde 6,7 artış olacağı yönünde. TÜİK verisi saat 10.00'da açıklanacak. Sanayi üretiminin yanı sıra TÜİK'ten ciro endekslerini ve perakende satış verileri de gelecek. Merkez Bankası'ndan ise haftalık menkul ve parasal verileri duyurulacak.

Ekonomik takvimde, ABD cephesinden bugün gelecek olan enflasyon verileri de takip edilecek.



