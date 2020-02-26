Dolar/TL güne 6,15'in üzerinde başladı

26 Şubat 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında koronavirüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor. ABD borsaları bir önceki yüzde 4'e yakın sert düşüşlerin ardından dün de büyük satışlarla karşılaştı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq yüzde 3 civarında kayıplar yaşandı. ABD piyasalarının yanı sıra Asya'da da karamsarlık havası hakim. Özellikle Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi olan Güney Kore'de vakaların 1000'in üzerine çıkması Asya piyasaları kaynaklı satışların yaşanmasına neden oluyor. Asya borsalarının neredeyse tamamında eksiler görülüyor.

Yurt içinde İdlib gelişmeleri izleniyor

Piyasalarda küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor. Dün akşam piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon ve para politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MB Başkanı Uysal: Enflasyon kademeli olarak gerileyecek

Dolar/TL yeniden 6,15'in üzerinde

Dün gün içerisinde 6.15'in üzerini gören dolar/TL kuru, piyasaların kapanış saatlerinde 6,11'lere kadar çekilmişti. Ancak akşam saatlerinde ve gece yarısı kademeli olarak yükselen kur bu sabah yine 6,15-6,16 bandında değerleniyor. Saat 08:45 itibarıyla dolar/Tl 6,1550'den, euro/TL 6,6930'dan el değiştiriyor.

Altın fiyatlarında yatay seyir

Geçen hafta boyunca üst üste sert yükselişler kaydeden altın fiyatları son 7 yılın zirvesini görmüş ve 1700 dolara dayanmıştı. Bu hafta ise altın fiyatlarında 1650 dolar seviyelerinde yatay seyir gözleniyor. Saat 08:45 itibarıyla altının ons fiyatı 1646 dolar seviyelerinde.

Petrol 54-55 dolar bandında dengelendi

Virüs nedeniyle Çin başta olmak üzere dünya genelinde yavaşlayan ekonomik ve ticari faaliyetlerin etkilediği petrol fiyatlarındaki düşüş de yavaşlamış durumda. Brent petrolün varili 54 doların hemen üzerinde seyrediyor.

Gösterge faiz yüzde 11,93

Geçtiğimiz hafta MB'den gelen faiz indirimine rağmen aktarım mekanizmasının artık işlerliği kaybetmesiyle yukarı yönlü hareketler gözlemlediğimiz 2 yıllık tahvilin faiz getirisi yüzde 12'nin üzerine çıkmıştı. Dünkü kapanış itibarıyla gösterge faiz yüzde 11,93 seviyelerinde.

2.44 trilyon dolar eridi