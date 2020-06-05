Dolar/TL, güne 6,75'ten başladı

05 Haziran 2020

Küresel piyasalarda, haftanın son işlem gününde sınırlı yükselişler görülüyor. ABD borsalarının dün hafif ekside kapanmasına rağmen bugün ABD vadelileri yüzde 0,50 civarında artıda seyrediyor. Asya borsalarında karışık bir görünüm söz konusu. Çin borsaları gerilerken; Japonya ve Hong Kong yükselişte.

Yurt içinde önemli bir ekonomik verinin açıklanmayacağı günde Moody's'in olası Türkiye açıklaması takip edilecek. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'B1', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruyacağı öngörülüyor. Açıklanmama ihtimali de bulunan Moody's Türkiye raporunun 23.00-23.30 arasında gelmesi bekleniyor.

Küresel piyasaların gözü ise ABD'deki istihdam verilerinde olacak. ABD'de tarım dışı istihdamın 8,33 milyon azalması, işsizlik oranının yüzde 19,5'e çıkması bekleniyor. Bir önceki ay istihdam 20,5 milyon azalmış, işsizlik oranı yüzde 14,7 olmuştu. Veriler saat 15.30'da açıklanacak.

Dolar/TL 6,75 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,66 seviyesinden açıldı.

OPEC+'nın 6 Haziran'da toplanacağı haberleri petrol fiyatlarına destek verdi



OPEC+'nın üretim kısıntısını uzatmanın kararlaştıracağı toplantıyı 6 Haziran'da yapacağı haberleri uluslarararası piyasalarda petrol fiyatlarına destek verdi.



OPEC ile Rusya öncülüğündeki müttefeklerinin arz kısıntısını uzatma konusunda anlaşamayacakları endişesi ile önce gün 39 dolar/varil seviyesinin altını test eden Brent petrolü bugün yine 40 dolar/varilin üzerine çıktı.



Global arz kısıntısı anlaşmasına Mayıs ayında tam uyum göstermeyen Irak ve diğer bazı ülkelerin anlaşmaya uyum oranlarını ilerletecekleri taahütünde bulunmaları sonrası yapılması kararı verildiği ifade edilen toplantıya yönelik beklentilerle ICE'de Brent petrolü düne göre 22 cent yükselerek 40,21 dolar/va8rilden işlem görüyor.



NYMEX'de Batı Teksas petrol de 9 cent artışla 37,50 dolar/varil seviyesinde



Günün Ajandası



- Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmelerini açıklayacak (17.30).

- ABD'de rekor düşük seviyelere inen Baker Hugeis sondaj kulesi haftalık verileri saat 20.00'de açıklanacak.