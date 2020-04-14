Dolar/TL güne 6,78'den başladı

14 Nisan 2020

Avrupa borsalarının da Paskalya tatilinden dönmesiyle küresel piyasalar, tam kapasiteyle işlemlere başlıyor. Sabah saatlerinde Asya hisse senetleri piyasasında hafif alıcılı bir hava hakim. Dünkü işlemlerin ekside kapandığı ABD borsalarında ise vadeliler bu sabah yüzde 1,5 civarı yükselişte.

Dün Londra ve Frankfurt piyasaları kapalı olduğu için BDDK'nın swap düzenlemesinin etkileri tam anlamıyla gözlemlenemedi. 6,71 seviyelerinde haftaya başlayan dolar/TL kuru dün 6,79'a kadar tırmanmıştı. Bu sabahki işlemlerde ise dolar/TL kurulu 6,78 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL de 7,42 seviyesinden açıldı.

Dolar/TL neden dalgalanıyor?

Hafta sonu BDDK'nın swap piyasasının neredeyse kapatan hamlesinin yanı sıra Türkiye'nin IMF veya bir başka uluslararası finans kurumundan döviz likiditesi hususunda destek alıp almayacağına yönelik haber akışı son günlerde dolar/TL kuruna yön veriyor. Nitekim, IMF Başkanı Georgieva'nın 'Türkiye dahil tüm üyelerle temas halindeyiz' sözleri geçtiğimiz hafta kuru 6,62 seviyelerine kadar çekmişti.Konuya ilişkin son açıklama dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Dünya Bankası ve IMF Bahar toplantıları başlıyor



Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantıları bugün başlıyor. Koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi çabaları çerevesinde tarihinde ilk kez sanal olarak gerçekleştirilecek toplantılar, IMF Baş Ekonomisti ve Araştırma Departmanı Müdürü Gina Gopinath'ın sunumunu yapacağı "Dünya Ekonomik Görünümü" raporunun açıklanması (15.30) ile başlayacak.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF İcra Kurulu'nun koronavirüs salgını ile mücadelelerinde yardım için 25 ülkeye borç rahatlatma sağlanmasını onayladığını bildirdi.

Günün Ajandası



- TÜİK tarım ürünleri üretici fiyatları, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak (10.00).



- ABD'de ithal fiyatları (15.30), API haftalık petrol stokları (23.30) verileri takip edilecek.