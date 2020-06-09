Dolar/TL güne 6,78'den başladı

09 Haziran 2020

Küresel piyasalar yeni güne karışık bir başlangıç yaptı. Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmesine yönelik iyimser havanın etkisiyle ABD borsaları dün yüzde 1'in üzerinde kapanmıştı. ABD vadelileri ise bu sabah itibarıyla yönsüz bir seyir izliyor. Asya borsaları ABD'deki yükselişlerin desteğiyle ağırlıklı olarak alıcılı bir gün geçiriyor.

Dolar/TL güne 6,77 seviyesinden başladı

Haftaya sakin bir başlangıç yapan dolar/TL kuru, 6,76-6,78 aralığındaki seyrinin bu sabah da sürdürüyor. Saat 08:45 itibarıyla dolar/TL güne 6,7810'dan euro/TL 7,6590 seviyesinden el değiştiriyor.

Talepte hızlı toparlanma beklentisi petrol fiyatlarını destekliyor

Dünya genelinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmeye devam edilmesinin talepte hızlı bir toparlanma umutlarını yükseltmesi, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarına destek veriyor. Ancak, piyasada arz fazlasının devam etmesi fiyatlarda yukarı hareketi sınırlıyor.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda düne göre 13 cent artışla 40,93 dolar/varilden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 22 cent yükselişle 38,39 dolar/varil seviyesinde.

Piyasalarda gözler ABD'de bugün açıklanacak olan API petrol stok verilerinde olacak.

Günün ajandası



- TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

- Hazine, 12 aylık kuponsuz ve 7 yıllık değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

- ABD'de NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi (13.00), toptan stoklar, JOLTS açılan iş, IBD/TIPP ekonomik iyimserlik endeksi (17.00) ve API haftalık petrol stokları (23.30) takip edilecek.

- ABD Merkez Bankası(Fed) 2 gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Faiz kararı yarın TSI 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda faiz oranında bir değişiklik beklenmiyor.





