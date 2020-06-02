Dolar/TL, güne 6,81'den başladı

02 Haziran 2020

Küresel piyasalar, koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarına odaklanmışken ABD'deki protestolar endişe unsuru olmaya devam ediyor. Endişeler artsa da ABD'deki olaylar henüz fiyatlara yansımış değil. ABD borsaları dün artıda kapanırken; vadeliler ise hafif ekside seyrediyor. Asya borsalarının genelinde sınırlı yükselişler göze çarpıyor.

Yurt içinde bugün önemli bir veri takvimi bulunmazken dolar/TL 6,80-6,81 bandında; euro/TL 7,57'nin üzerinde değerleniyor.

Petrol fiyatları yükseliyor



Petrol fiyatlarında ise OPEC toplantısının öne çekilerek 4 Haziran'a alınma çabası, kesintilerin sürme olasılığını artırıyor. Düne göre yüzde 1 değer kazanan brent petrolün varil fiyatları 38 doların üzerinde; ABD ham petrolü ise 36 dolara yakın seviyelerde hareket ediyor. Günün ajandasındaki en kritik veri olan ABD haftalık petrol stokları da petrol fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.

Altın yeni güne hafif düşüşle başladı

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD ile Çin arasındaki gerilimin etkisi ile son 1 haftanın en yüksek seviyesinin test edilmesinin ardından, bugün bir miktar geriledi.

Dün 1744,74 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın fiyatı, bu sabah 1735,77 dolar/ons seviyesini test etti. Şu sıralarda da düne göre 2,70 dolar kayıpla 1736,96 dolar/onsdan işlem görüyor.

Analistler, ekonomilerin yeniden açılması ile koronavirüs vakalarında yeniden artış yaşanabileceği endişelerinin, ABD'deki protesto gösterilerinin altın fiyatlarına destek verdiğini ifade ediyorlar.