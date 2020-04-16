Dolar/TL, güne 6,91 seviyesinden başladı

16 Nisan 2020

Dünya borsalarında dün yaşanan sert satışlar ve ABD borsalarındaki kayıplar bu sabah Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Asya borsalarında eksiler düne nazaran daha düşük seyrederken sabah saatlerindeki eksilerde olan ABD vadelileri artıya döndü.

Döviz kurlarında yükseliş sürüyor

Küresel piyasalarda gelişen ülkelerin para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Bu trendden nasibini alan dolar/TL kuru dün 6,90 seviyelerini geçerek son bir buçuk yılın zirvesini bir kademe daha yukarı taşımıştı. Dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde ise 6,91 seviyelerinden el değiştiriyor.

Asya ve ABD vadelileri ekside

Asya borsaları dünkü satışların ardından bugün de ekside. Japonya'da düşüşler yüzde 1 civarında gerilerken Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 0,3; Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 0.2 geriledi.

ABD stoklarında artışın petrol üretiminde düşüş getirebilir



ABD'nin ham petrol stoklarının artmaya devam etmesinin, üretici şirketleri arzlarını kısmaya zorlayacağı beklentilerinin satın alınmasıyla petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş yaşanıyor.



NYMEX'de dün Şubat 2002'den bu yana görülen en düşük seviyeleri test eden Batı Teksas petrolü bu sabah 20,53 dolar/varil seviyesine kadar yükseldi. Ancak şu sıralarda düne göre sadece 14 cent artışla 20,01 dolar/varilden işlem görüyor.



Brent petrolü de 28,64 dolar/varil seviyesine kadar toparlanmanın ardından düne göre 38 cent artışla 28,07 dolar/varil seviyesinde.

Trump: Virüs vakaları zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump, ellerindeki verilere göre ABD’de yeni koronavirüs vakalarının zirve noktasını görerek düşüşe geçmeye başladığını söyledi.

Koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.

Ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

Günün Ajandası



- TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini açıklayacak (10.00).

- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).

- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed endeksi, konut başlangıçları (15.30) verileri izlenecek.

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.