Dolar/TL güne 6,99'dan başladı

13 Mayıs 2020

Küresel piyasalar ABD'deki negatif kapanışların etkisiyle hafif satıcılı bir şekilde yeni güne başlıyor. Donald Trump'ın sağlık danışmanının ekonomilerin erken açılmasıyla birlikte her şeyin başa dönebileceği uyarısı ikinci dalga endişelerini artırdı ve ABD borsaları ekside kapandı.

ABD'deki eksilerden etkilenerek güne başlayan Asya borsalarında kayıplar açılışa göre azalsa da eksiler devam ediyor. Asya'da Hindistan borsaları, ülkede açıklanan ekonomik paketin etkileriyle pozitif ayrışmış durumda.

Dün yeniden 7 liranın altına gerileyen dolar/TL kuru, bugüne dünkü kapanış seviyeleri olan 6,99'dan başladı. Saat 08:40 itibarıyla dolar/TL, 6,9905'den; euro/TL 7,5895'den el değiştiriyordu.

IMF: Global büyüme tahminleri düşürülebilir

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgının birçok ekonomiyi önceden tahmin edilenden daha sert vurduğu ortamda IMF'in global büyüme tahminlerinin düşürülmesinin "çok büyük olasılık" olduğunu söyledi. Georgieva, Financial Times tarafından düzenlenen wabcast konferansta yaptığı konuşmada, "Çok sayıda ülkeden gelen veiler bizim hali hazırda kötümser olan projeksiyonlarımızda daha kötü. Haziran ayında projeksiyonlarımızda bir güncelleme ile gelmemiz çok büyük büyük olasılık ve bu noktada, bizim beklentimiz 2020'yi nasıl gördüğümüz konusunda biraz daha kötü haberler olacağı yönünde" dedi.





Fed: Erken açılmalar ikinci dalgaya neden olabilir

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisinin koronavirüs krizinden toparlanmasının büyük olasılıkla inişli çıkışlı olacağını ve işletmelerin çok erken açılmalarının enfeksiyonlarda ikinci bir dalgaya neden olarak toparlanmanın tersine dönmesine yol açabileceğini söyledi.

Ekonominin nasıl gelişeceği konusunda iki olası senaryo olduğuna işaret eden Harker, "En iyi olasılıkla ekonomi Haziran ayında yeniden açılır ve virisü kontrol altına almak için gereki teknoloji bulunun, son baharda ikinci bir dalga olmaz" diye konuştu.

Kötümser senaryoda ise, ekonominin çok hızlı açılması ve salgında ikinci bir dalganın yaşanmasının yer aldığını belirten Harker, "Bu sadece bir sağlık felaketi olmaz, toparlanmayı da tersine çevirir" ifadelerini kullandı.

Günün Ajandası

- TÜİK dış ticaret endeksleri verilerini açıklayacak (10.00).

- ABD'de haftalık MBA mortgage endeksleri (14.00), üretici fiyat endeksi (15.30), haftalık petrol stokları (17.30) verileri takip edilecek.

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.