Dolar/TL güne 6,99'dan başladı
Küresel piyasalarda net bir yönün olmadığı yeni güne dolar/TL 6,99; euro/TL 7,58 seviyelerinden değerleniyor. Yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak.
Küresel piyasalar ABD'deki negatif kapanışların etkisiyle hafif satıcılı bir şekilde yeni güne başlıyor. Donald Trump'ın sağlık danışmanının ekonomilerin erken açılmasıyla birlikte her şeyin başa dönebileceği uyarısı ikinci dalga endişelerini artırdı ve ABD borsaları ekside kapandı.
ABD'deki eksilerden etkilenerek güne başlayan Asya borsalarında kayıplar açılışa göre azalsa da eksiler devam ediyor. Asya'da Hindistan borsaları, ülkede açıklanan ekonomik paketin etkileriyle pozitif ayrışmış durumda.
Dün yeniden 7 liranın altına gerileyen dolar/TL kuru, bugüne dünkü kapanış seviyeleri olan 6,99'dan başladı. Saat 08:40 itibarıyla dolar/TL, 6,9905'den; euro/TL 7,5895'den el değiştiriyordu.
IMF: Global büyüme tahminleri düşürülebilir
Fed: Erken açılmalar ikinci dalgaya neden olabilir
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisinin koronavirüs krizinden toparlanmasının büyük olasılıkla inişli çıkışlı olacağını ve işletmelerin çok erken açılmalarının enfeksiyonlarda ikinci bir dalgaya neden olarak toparlanmanın tersine dönmesine yol açabileceğini söyledi.
Ekonominin nasıl gelişeceği konusunda iki olası senaryo olduğuna işaret eden Harker, "En iyi olasılıkla ekonomi Haziran ayında yeniden açılır ve virisü kontrol altına almak için gereki teknoloji bulunun, son baharda ikinci bir dalga olmaz" diye konuştu.
Kötümser senaryoda ise, ekonominin çok hızlı açılması ve salgında ikinci bir dalganın yaşanmasının yer aldığını belirten Harker, "Bu sadece bir sağlık felaketi olmaz, toparlanmayı da tersine çevirir" ifadelerini kullandı.
Günün Ajandası
- TÜİK dış ticaret endeksleri verilerini açıklayacak (10.00).
- ABD'de haftalık MBA mortgage endeksleri (14.00), üretici fiyat endeksi (15.30), haftalık petrol stokları (17.30) verileri takip edilecek.
- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.