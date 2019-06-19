Dolar/TL, güne yükselişle başladı

19 Haziran 2019

Dolar/TL, ABD Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle güne sert bir yükselişle 5.9250'yi test ederek başladı. Kur yeniden 5.90'ın altında işlem görürken bankacılar bugün ABD Merkez Bankası faiz kararını bekliyor olacaklar.

Piyasada bu haftasonu yapılacak İstanbul seçimleri beklenirken, ABD ile ilişkiler ana yön belirleyici konumunu sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın yeni genişleme yanlısı adımlar atılabileceği açıklamaları ise piyasada iyimserliği destekleyen bir etken olarak öne çıkıyor.

Asya borsaları para politikası kararını bu akşam açıklayacak olan Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) izleyerek faiz indirimlerine kapıyı aralayacağı beklentisiyle beş haftanın zirvesine çıktı.

Yatırımcılar doların Fed kararı sonrası gücünü koruyup koruyamayacağını izliyor olacaklar.

Fed'in bu akşam sonuçlanacak toplantıda para politikasında değişiklik yapmaması, ancak bir sonraki toplantının yapılacağı Temmuz'da faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor.

Türkiye'nin kredi notunun Moody's tarafından bir kademe indirilmesine belirgin tepki vermeyerek haftaya 5.90'lı seviyelerin üzerinde başlayan dolar/TL dün de

düşüşünü sürdürerek günü 5.84'lü seviyelerde tamamlamıştı. Kur bu sabah ise güne saat 5.9250'yi test ederek başladı.

Bankacılar yükselişte son dönemde olduğu gibi ABD Türkiye ilişkilerinin belirleyici olduğunu söylediler. Kur saat 09:30 itibariyle 5.8730 seviyesinde yer aldı.

Kur, Haziran ayında 5.6605'i test ettikten sonra geçen hafta Cuma günü 5.9340'a kadar yükseldi. Hem düşüş, hem yükselişte belirleyici ABD ile ilişkiler oldu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor. Hatırlarsınız yerel seçimlerden önce iki ülke arasında bir gerilim yaşanmayacağı beklentisi TL'de hatırı sayılır bir iyimserlik getirmişti. Ancak son günlerde ise bunun tam tersi yaşanıyor" dedi ve ekledi: "Bugün de olumsuz bir haber akışı görüyoruz. Yeni yaptırımlar değerlendirildiğine dair haberler TL'de satış baskısı yarattı. Etki çok büyük diyemeyiz çünkü Trump-Erdoğan görüşmesi öncesi somut bir adım beklenmiyor. Ancak önümüzdeki dönemde ABD ile ilişkiler piyasanın ana gündem maddesi olarak kalmaya devam edecek" dedi.

3 yaptırım iddiası

Bloomberg'de bugün yer alan haberde Trump yönetiminin Türkiye'nin S-400 alımına karşı Türkiye'ye uygulanabilecek üç yaptırım paketini değerlendirildiği belirtildi. Haberde ABD yaptırımlarının en erken Temmuz ayında uygulanabileceği belirtilirken Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile G-20 zirvesindeki görüşmeden önce bir karar almada isteksiz olduğu da belirtildi.

Reuters'da dün yayımlanan bir haberde de ABD Savunma Bakanlığı'nın satın almadan sorumlu yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle Washington'un F-35 parçaları üreten Türk şirketlere ek olarak, diğer Türk savunma şirketlerine finansal yaptırımlar getirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtilmişti.

Kaynak: Reuters