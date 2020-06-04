Dolar/TL güne yükselişle başladı

04 Haziran 2020

Küresel piyasalar güne yönsüz bir başlangıç yaptı. ABD vadelileri ve Asya borsaları hafif artılar ve eksilerle karışık bir seyir izliyor.

ABD borsaları, ülkede yaşanan şiddetli protestolara aldırış etmeyerek yükselişini dün de sürdürdü. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,01 artışla 26.259,88 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,34 kazançla 3.122,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 yükselişle 9.682,91 puana çıktı.

Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve varlık alımlarına ilişkin açıklamalar yakından izlenecek. ECB'den bugün bir faiz değişikliği beklenmiyor. Kararın ardından Başkan Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek. Karar TSI 14.45, toplantı 15.30'da gerçekleştirilecek.Yurt içinde ise haftalık para banka istatistikleri açıklanacak.

Gece boyunca 6,72 seviyelerinde seyreden dolar/TL, sabah saatlerinde yükselişe geçerek 6,75'lerin üzerine çıktı. Euro/TL ise 7,58 düzeyinde el değiştiriyor.

OPEC+ toplantısına yönelik belirsizlik petrol fiyatlarını geriletti



Suudi Arabistan ile Rusya'nın üretim kısıntısının 1 ay uzatılması için anlaştıkları ancak, anlaşmaya tüm OPEC+ üyelerinin tam uyum göstermesi şartını ortaya koydukları haberleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.



OPEC+ toplantısının ilk planda olduğu gibi 9-10 Haziran'da yapılacağı, Haziran ortasına ertelendiği yönünde gelen haberler de fiyatların gerilemesinde rol oynadı. Ayrıca DOE'nin açıkladığı ABD stok verilerinin benzin stoklarında beklentilerin üç katı, damıtılmış ürün stoklarınının beklentilerin 4 katı artışa işaret etmesi de fiyatları aşağı çekti.



ICE'de Brent petrolü şu sıralarda düne göre 57 cent kayıpla 39,22 dolar/varilden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 75 cent kayıpla 36,54 dolar/varil seviyesinde.