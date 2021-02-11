Dolar/TL, günün ikinci yarısında düşüşe geçti

Hafta boyunca ağırlıklı olarak 7,05-7,10 aralığında hareket eden dolar/TL kuru, bugünün ikinci yarısında 7,01'in altına kadar geriledi. Geçen yılın ağustos ayından bu yana 7 liranın üzerinde bulunuyor. Bugün görülen 7,0080 seviyesi ile son 6 ayın en düşük seviyelerine işaret ediyor.

Dünkü kapanışını 7,06'nın hemen altında gerçekleştiren dolar/TL, güne 7,05-7,06 düzeyinde başlamıştı. Yaşanan geri çekilmede vatandaşların döviz hesaplarında yaşanan son 10 ayın en sert çekilmesi etkili oldu. Euro/TL'deki düşüş dolar/TL'ye oranla daha sınırlı kalırken gün içi en düşük seviye olarak 7,5255 görüldü.

GÜNÜN AJANDASI

Haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri yayımlanacak. (14.30).

TÜİK, Aralık 2020 dönemi kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak (10.00).

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları (16.30), doğal gaz stokları (18.30), 30 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) izlenecek.



Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık Petrol Piyasası Raporlarını açıklanacaklar.



Çin'de bir hafta sürecek yeni yıl tatili başladı. Çin'de yeni yıl tatili 11-17 Şubat tarihleri arasında olacak, 18 Şubat tarihinde piyasalar açılacak.



Japonya piyasası da "Ulusal Kurtuluş Günü" nedeniyle kapalı bulunuyor.