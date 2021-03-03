Dolar/TL, günün ikinci yarısında yükselişe geçti

Haftaya sert düşüşlerle başladıktan sonra dün bir miktar yükselen döviz kurları, enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın günün ilk bölümünde düşüşünü sürdürdü. Sabah saatlerinde 7,34-7,35 seviyelerinde değerlenen dolar/TL, piyasaların açılmasıyla ve enflasyon verisinin gelmesinin ardından 7,30 seviyesi aşağı yönlü olarak kırdı. Euro/TL ise 8,85'in altına indi.

Günün ikinci yarısında rüzgar tersine dönerken Türk Lirası, dolar ve euro karşısındaki gün içi değer kazanımlarını sildi. Kurlar yükselişe geçerken dolar/TL, 7,37'nin üzerini gördü. Euro/TL ise 8,92'ye kadar çıktı.

Dolar/TL'de 6.9'dan başlayan ve 7.4850'e kadar süren değer kaybında olduğu gibi değer kazancında da benzer para birimlerinden açık ara ayrışma yaşandı. TL pazartesi günü dolar karşısındaki yakaşık yüzde 2,5 değer kazanırken benzer para birimlerindeki kazançlar genelde yüzde 1'in altında kalmıştı.

GÜNÜN AJANDASI

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak (17.00).

ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi her zaman olduğu gibi ADP özel sektör istihdam rakamları izlenecek (15.00).



ABD'deki diğer veriler MBA mortgage verileri (15.00), hizmet sektörü PMI (17.45), ISM Hizmet Sektörü PMI (18.00), DOE petrol stokları (18.30) olacak. Global piyasalarda Hizmet Sektörü PMI verileri takip edilecek.



Euro Bölgesi üretici fiyatları (13.00) günün diğer önemli verisi olacak. ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (21.00).