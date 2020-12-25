Dolar/TL hafif yükselişte, euro/TL yatay

Merkez Bankası'ndan dün gelen beklentilerin üzerindeki 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında döviz kurları düşüşe geçerken Borsa İstanbul tarihi seviyelerini güncellemeyi sürdürüyor.

Haftanın son işlem gününde ise yurt içinde, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri izlendi. Dünkü hızlı gerileme sonrasında son bir ayın en düşüşk seviyesi olan 7,55'i gören dolar/TL bugün ise hafif yukarı yönlü seyirle 7,58'den değerleniyor. Euro/TL ise 9,24 düzeyinde yatay.

Sterlin, dolar karşısında 2,5 yılın zirvesinde

Para piyasaları ABD'de koronavirüs yardım paketinde gecikme yaşanmasından etkileniyor. Sterlin son 2.5 yılın zirvesi olan 1.3625 dolar yakınlarında 1.3549 dolar seviyesinde işlem görüyor. Sterlin euro karşısında son üç haftanın zirvesi 89.54 peniyi gördükten sonra 89.80 peniden el değiştirdi.



Yen karşısında da sterlin son üç buçuk ayın zirvesi 141.06 yen seviyesine kadar tırmandıktan sonra 140.22 yen seviyesinden alıcı buldu. Dolar yen karşısında %0.2 gerilerken 103.55 yen seviyesinden işlem gördü. Euro/dolar işlemleri ise neredeyse yatay seyrederek 1.2188 dolar seviyesinden gerçekleştirildi. Dolar endeksi 90.285 seviyesinde. Offshore yuan dolar karşısında yatay seyrederek 6.5185 seviyesinden işlem gördü.