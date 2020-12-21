Dolar/TL haftanın ilk gününde 7,70'in üzerinde

Yurt içi piyasalarda ise Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararını açıklayacağı yeni hafta, küresel piyasalardaki mutasyon endişeleriyle birlikte başladı. Geçtiğimiz hafta kapanışına doğru 7,61'e kadar gerileyen dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte 7,73'e kadar tırmandı. Euro/TL'de ise yükselişler daha sınırlı kaldı. Piyasalar açılmadan önce bir ara geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,35'lerde yatay seyreden euro/TL, 9,42'nin üzeri gördü.

Tüketici güven endeksi değişmedi

Yurt dışında önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk gününde, yurt içinde tüketici güveni takip edildi. TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aralık ayında aylık bazda değişmedi ve 80,1 puan seviyesinde gerçekleşti.