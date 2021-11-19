Dolar/TL, haftanın son gününde dalgalı

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam kararının ardından tarihi zirvesini 11,30'un üzerine taşıyan dolar/TL'de bu sabah yüzde 2'ye yakın değer kaybediyor. Yaşanan düşüşte kar satışları etkili oluyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte satışlar hız kazanırken dolar/TL 10,82'ye kadar çekildi.

Benzer grafiklerle hareket eden euro/TL 12,70 sınırından 12,30'a kadar çekildi.

İki haftadır gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün 21 baz puan yükselerek 445/451 baz puan ile Ekim sonunda tırmandığı 470 baz puan seviyesine yaklaştı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artırırken, Türkiye'de faizlerin düşmesiyle TL değer kaybederken dolar/TL, bu sabah 11 seviyesinin üzerinde güne başladı.

TCMB, üst üste 3 aydır faiz indiriyor

TCMB, dünkü PPK toplantısında yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. TCMB böylece Eylül'den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde en sert kayıp TL'de

TCMB'nin ilk sinyalini Eylül başında verdiği para politikasındaki gevşeme adımları ve faiz indirimlerinden bu yana TL yüzde 24 değer kaybıyla Refinitiv tarafından izlenen 33 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimi arasında en çok değer yitiren para birimi oldu.

TCMB faiz indirimlerine devam sinyali verirken, dünyanın pek çok ülkesi artan enflasyon ve ısınan ekonomileri nedeniyle faiz artırma kararı alıyor. Son olarak dün Güney Afrika ve Macaristan faiz artırım kararı aldı.