Dolar/TL haftanın son gününde düşüşte

17 Nisan 2020

Küresel piyasalar, ağırlıklı olarak satıcılı geçirdiği haftanın son gününde iyimser başladı. ABD borsalarının yüzde 3'leri aşan artılar dünkü kapanışlarının ardından bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri de yükselişte. Wall Street'teki yükselişin kaynağında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin ekonomisini açmak için açıkladığı 3 aşamalı plan bulunuyor.

Trump'ın ekonomiyi açma planı piyasaya morale verirken Çin'den gelen ilk çeyrek için yüzde 6,8'lik daralma verisi ise günün olumsuz haberlerinden biri oldu. Çin'de ekonomik verilerin dünyaya açıklanmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk kez ülkede daralma yaşandı. Beklentiler Çin'de ekonominin yüzde 6,5 daralacağı yönündeydi.

Dolar haftanın son gününde düşüşte

Haftanın açılışında 6,70 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, hafta boyunca devam eden yükselişlerle 6,95 seviyelerine kadar tırmandı. Döviz kurları haftanın son gününe ise daha sakin ve düşüşle başladı. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL kuru 6,90'a kadar çekilirken; euro/TL de aynı yönde hareketle 7,51 seviyesinden değerleniyor.



Günün ajandası

- TCMB kısa vadeli dış borç, TOBB açılan ve kapanan şirketleri açıklayacak (10.00).

- TCMB beklenti anketi sonuçlarını açıklayacak (14.30).

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2019 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin 'Finansal Hesaplar' raporunu yayımlayacak.

- ABD'de Conferance Board öncü göstergeler endeksi (17.00), Baker

Hughes haftalık sondaj kule sayıları (20.00) verileri izlenecek.