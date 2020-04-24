Dolar/TL haftanın son gününde sakin

24 Nisan 2020

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe karamsar bir başlangıç yaptı. Dün ABD borsalarında kapanışa doğru hızlanan satışlarla birlikte gerileyen endeksler bu sabah Asya borsalarına da satış getirdi. Asya borsalarının tamamında sınırlı da olsa eksiler gözlemlenirken ABD vadeli endekslerde de kayıplar yaşanıyor.

Dolar/TL 6,96-6,97 seviyelerinde dengeli

Dün 23 Nisan tatili nedeniyle kapalı olan Türkiye piyasalarında bugün işlem yapılacak. Çarşamba akşamı 2018 Ağustos ayından bu yana ilk kez 7 liranın üzerini test eden dolar/TL, bugün piyasaların açıklmasıyla birlikte 6,96-6,97 seviyelerinde dengelendi.

Dün uluslararası piyasalarda dalgalı bir gün geçiren dolar/TL, 6,99 ile 6,92 gibi geniş bir aralıkta hareket etmişti.

Borsada hafif artıda yatay seyir

Güne yüzde 0,28 artışla 98 bin 449,46 puana yükselen BIST 100 endeksi, açılışın ardından sakin seyrini sürdürüyor. Bugün sokağa çıkma yasağının etkisiyle Borsa İstanbul'da işlem hacimlerinin günlük ortalamalara oranla daha düşük kalması bekleniyor.

Hem içerde hem dışarda yoğun veri gündemi

Yurt içinde piyasaların açılışıyla birlikte açıklanan kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksinin ardından öğleden sonra ise 23 Nisan tatili gerekçesiyle dün açıklanamayan haftalık rutin para banka istatistikleri gelecek. Küresel piyasalarda yoğun veri akışlarının yanı sıra ABD şirketlerinden gelecek olan bilançolar takip edilecek.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Kuveyt devlet haber ajansı KUNA, Kuveyt'in 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan OPEC+ anlaşmasını beklemeden petrol üretimini kısmaya başladığını duyurdu. Petrol fiyatlarında dün başlayan yükseliş, Kuveyt'ten gelen haberler sonrası bu sabah itibarıyla da yükselişini sürdürüyor. Brent petrol 22 doların üzerinde değerlenirken ABD ham petrolü ise 17 doları aştı.

Çin faiz indirdi; Japonya tahvil alımında sınırları kaldırmayı görüşüyor

Çin Merkez Bankası, son birkaç haftadır ekonomiyi desteklemek için yaptığı faiz indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Banka, hedefli orta vadeli kredi kolaylığı (TMLF) faiz oranını 1 yıl vade için 20 baz puan düşürerek yüzde 3,15'ten yüzde 2,95'e çekti. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, koronavirüs salgınının ekonomik daralmaya yol açmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde BOJ ile yıllık tahvil alım tavanını kaldırıp kaldırmaması konusunda bir görüşmelerinin olmadığını bildirdi.