Dolar/TL haftanın son gününe sakin başladı

08 Mayıs 2020

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde ABD vadelileri yüzde 1'lerin üzerinde artıda seyrederken Asya borsalarının tamamında primler söz konusu. Asya'da yüzde 2,5 civarı değerlenen Japonya NIKKEI 225, yüzde 2,5 civarı artıda.

Dün oldukça hareketli bir gün geçiren dolar/TL kuru, tarihi seviyelerini 7,27'nin üzerine taşıdıktan sonra 7,07'ye kadar çekildi ve günü 7,09'dan tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL, 7,10; euro/TL 7,71 seviyelerinden el değiştiriyor.

Petrol fiyatlarında toparlanma çabası sürüyor

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin talepte artışı tetikleyeceği umutlarının desteği ile toparlanma çabasını sürdürüyorlar. Ancak talepte canlanma başlasa bile stokların bir süre daha artmaya devam edeceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarında hızlı yükselişler yaşanmasının önüne geçiyor.

Şu sıralarda ICE'de Brent petrolü dühe göre 49 cent artışla 29,95 dolar/varil seviyesinden, NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 51 cent yükselişle 24,06 dolar/varilden işlem görüyor.

Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yakın

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışları yine altın fiyatları yukarı çekti. Bugün açıklanacak istihdam rakamlarının koronavirüsün ABD ekonomisine etkisi konusunda karanlık bir tablo ortaya koyacağı endişeleri bir kısım yatırımcının altına yönelmelerine neden oldu.

ABD'de tarım dışı istihdamın Nisan ayında 22 milyon gibi rekor bir düşüş gösterdiğine işaret etmesi beklenen veri öncesi uluslararası piyasalarda spot altın 1.720 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda da 1.716 dolar/ons seviyesinde.

Ancak analistler, altına yatırımcıların daha büyük ilgi göstermesi için 1.750 dolar/ons seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Günün Ajandası



- TÜİK finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

- Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit dengesi, iç borç çevirme oranı verilerini açıklayacak (17.30).

- ABD'te toptan stoklar (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları(20.00)