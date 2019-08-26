Dolar/TL, haftaya 'hızlı' başladı

26 Ağustos 2019

ABD-Çin ticaret savaşında gerilimin tırmanması, yeni haftaya başlarken piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. ABD Başkanı Trump'ın Çin'in misilleme adımına Çin'den ithalata tarifeleri 5'er puan daha yükselterek yanıt vermesinin uluslararası piyasalarda yarattığı sert hareketler ve Çin Yuanı'ndaki değer kaybı Türk Lirası'nda da kendini gösterdi. Yatırımcıların riskten kaçışı, gece sığ piyasada dolar/TL'nin 6.40 seviyelerini test etmesine neden oldu. Bu seviyede kalıcı olmayan hareket sonrası kur, 5.80 seviyelerine çekildi. Dolar/TL cuma gününü 5.7590'dan tamamlamıştı. Kur saat 09:50 itibariyle 5.8110 seviyesinde yer aldı.

Ticaret savaşı cephesinde ABD ile Çin'den karşılıklı tarife adımları gelmeye devam ediyor. Çin'in cuma günü 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 artıracağını açıklamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak" paylaşımında bulundu.

Bankacılar küresel piyasalardaki satış baskısının kuvvetli olduğu, TL'de likiditenin olmadığı gece saatlerinde stop loss işlem emirlerinin çalıştığını, bunun da TL'de ani bir hareketi beraberinde getirdiğini söylediler.

Yuan, dolar karşısında 7.1850'ye kadar tırmandıktan sonra Çin Merkez Bankası'nın yuan işlem bandının orta noktasını görece düşük ve bir önceki seans ile neredeyse yatay olan 7.0570 seviyesinde belirlemesi piyasaları biraz rahatlattı.

Yatırımcılar ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergilerini artırma açıklamasının ardından Çin'in ihracatçı şirketleri desteklemek için yuanın değer kaybına göz yumacağından endişe ediyorlardı.

Jeopolitik risk de baskı yaratıyor

Piyasalarda takip edilen ve TL'de satış baskısı yaratan diğer konuların başında ise TCMB'nin yaklaşan faiz kararı ve Suriye gerilimi geliyor. Bankacılar Suriye'de sahada özellikle de Fırat'ın doğusunda askeri hareketliliğin nasıl bir sürece işaret edeceğini yakından izliyorlar. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Rusya'ya yarın gerçekleştireceği ziyaret de yakından izleniyor.