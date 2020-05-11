Dolar/TL haftaya sakin başladı

11 Mayıs 2020

Küresel piyasalar, geçen hafta koronavirüs salgınında en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları ile pozitif seyretmesi sonrası, bu hafta açıklanacak verilere odaklandı.

ABD vadelileri hafif artıda haftaya başlarken Asya borsalarında karışık bir görünüm hakim. Japonya'da NIKKEI Endeksi yüzde 1 artıda kapanırken Çin'de Şanghay ve Güney Kore'de Kospi endeksi sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Dolar/TL sakin başladı

Cuma günü 7,0871'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını ifade ederek, hafta genelinde ise ABD'de enflasyon, Avrupa'da büyüme ve dünya genelindeki sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

COVID-19 salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasındaki diyalog piyasalara moral oldu

ABD Merkez Bankası'nın benzeri görülmemiş desteklerinin yanı sıra ABD ile Çinli yetkililer arasında diplomasinin devam ettiğine yönelik haberlerin desteğini alan New York borsası cuma günü yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, dolar endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 99,2'ye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,91, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 yükseldi.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, COVID-19 salgınının etkisiyle, nisanda 20,5 milyon kişi azalarak rekor seviyede düşüş kaydetse de 22 milyon kişi olan beklentilerin altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 14,7'ye ulaştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, mart ayı inşaat maliyet endeksi