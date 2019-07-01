Dolar/TL haftaya sert düşüşle başladı

01 Temmuz 2019

Hafta sonu G20 zirvesinden gelen mesajların piyasaları rahatlatmasıyla TL varlıklarda değer kazançları öne çıkıyor. TL, dolar ve euro karşısında yükselişe geçerken, borsada yüzde 3'e yakın primle açılış yapıldı. Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinde de değer artışları görülüyor.

Dolar 5.67 seviyelerine kadar indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamalar S-400 ile tırmanan tansiyonun düştüğünü gösterdi. Öte yandan Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, G20 zirvesi esnasında yaptıkları ikili görüşmede tıkanan ticaret müzakerelerini tekrar başlatma karar almasının küresel piyasaları da olumlu etkilemesiyle dolar/TL'de aşağı yönlü bir seyir gözleniyor.

Cuma günü 5.7875 seviyesinden kapanan dolar/TL, bu sabah 5.6735 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye Türkiye piyasalarının bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu 5 Haziran'da görülen 5.6605 seviyesi göz ardı edildiğinde 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviye.

Kur saat 09:45'te 5.6970 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 6.46 seviyelerinde.

Gerçekleşen görüşmede Trump'ın Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alım kararı konusunda adil davranılmadığını söylemesinin ardından Erdoğan, ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtti. Erdoğan, S-400'lerin Temmuz ayının ilk yarısında teslim edileceğini ve Trump'tan hiçbir yaptırım olmayacağını doğrudan duyduğunu söyledi.

Erdoğan ile görüşmesi öncesinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda Trump, konunun ele alındığını ancak bunun "iki yönlü bir yol" olduğunu ve iki tarafın da "farklı çözümleri" değerlendirdiğini söyledi.

Bankacılık endeksinde yüzde 6 yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,26 artışla 98.662,85 puandan başladı. BIST 100, günün ilk işlemlerinde 99.139 puana kadar çıktı. Bu arada bankacılık endeksinde ise yüzde 6'yı aşan yükseliş dikkat çekti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 99.500 puanın direnç, 96.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dolar cinsi tahviller de değer kazandı

Öte yandan Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de değer kazandı. Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin 2030 vadeli tahvili 1 sentten fazla artışla 133.588'e yükselerek Mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.