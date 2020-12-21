Dolar/TL haftaya yükselişle başladı, euo/TL yatay

Yurt içi piyasalarda ise Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararını açıklayacağı yeni hafta, küresel piyasalardaki mutasyon endişeleriyle birlikte başladı. Geçtiğimiz hafta kapanışına doğru 7,61'e kadar gerileyen dolar/TL 7,68'e kadar tırmandı. Euro/TL'de ise yükselişler sınırlı kaldı ve geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,35'ler söz konusu.

Günün ajandası

Yurt dışında önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk gününde, yurt içinde tüketici güveni takip edilecek. TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında 2,2 düşüşle 80,1 puana inmişti (10.00).

TÜİK aynı saatte yurt dışı üretici fiyat endeksini de açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt dış borç ve alacak stok verilerini yayımlayacak (17.30).