Dolar/TL, haftaya zirvede başladı

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından yeni haftaya 18.4450 zirvesinde güne başladı.

TCMB, Eylül ayındaki 100 bp faiz indirimi ardından geçen hafta da 100 bp daha indirime gitmiş ve yüzde 80'e ulaşan enflasyona rağmen ekonomik büyümeye öncelik vereceğine dair bir kez daha net mesaj vermişti.

Yatırımcılar bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı takip edilecek.

Veri gündeminde Eylül ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım yer alıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yeni nesil ihracat desteklerine ilişkin açıklamaları da izlenecek.

Borsa ve Mir ile ilgili adımlar takip edilecek

Erdoğan'ın Cuma günü Rusya ile mutabakatlar, ekonomi genel durum, borsa, yaptırım ve Mir konularını görüştüğü toplantı ardından ilgili konularda bir adım gelip gelmeyeceği de piyasada takip edilecek.

Rus Mir banka kartları, bazı bankaların kullanımlarını askıya almasına rağmen işlemeye devam ediyor. Mir, Türkiye'ye gelen Rus turistler tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Erdoğan haftasonu yaptığı bir açıklamada, "Artık büyük liderler bile yükseltmek değil, faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladılar. Öncelikle Rusya. Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken şimdi o da faizi düşürmeye başladı ve 8.6'ya kadar indirdi" dedi.

Dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor

Küresel hisse senedi piyasaları resesyon endişesi ve AB'de enerji krizi ihtimali ile bir süredir satış baskı altında dolar ise güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi, Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 114.58 seviyesini görmesinin ardından 113.73'e geriledi, yine de geçen haftanın kapanışının yüzde 0.52 üzerinde kaldı.

TL, Eylül'deki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2.6 değer kaybetti. Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri yüzde 19.5, yılbaşından beri yüzde 28.5, son bir yılda ise yüzde 54.5 değer kaybetti. TL, geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.