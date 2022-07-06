Dolar/TL hareketlendi, analistler nasıl yorumluyor?

Dolar/TL'de yükseliş devam ederken, analistlerin direnç olarak gösterdiği 17.20 seviyesinin üzeri test edildi. 17.22 seviyesine kadar çıkan kur, ardından 17.15 seviyesine geri döndü.

Dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra enflasyonist baskılar ve ekonomi politikalarına dair soru işaretleri, Türk lirasının toparlanmasını zorlaştırıyor. İki hafta önce 17.54 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK kararı sonrası 24 Haziran'da 16.03'e kadar geriledi. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı. Yeniden 17'nin üzerine çıkan dolar kuru, bugün 17.22 seviyelerini test etti.

İntegral Yatırım’ın analizine göre, dolar/TL’de 16.80 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü hareketin hız kazanması için uygun teknik koşullar oluşmuş durumda. 17.20 direncinin kırılması durumunda haziran ayında direnç olarak takip edilen 17.40 seviyesi yeni direnç bölgesi olabilir. Aşağı yönlü seyirlerde ise 16.80 ve 16.50 destek seviyeleri olarak gösteriliyor. Bununla birlikte olası geri çekilmelerde bu seviyelerden tepki alımları da görülebileceği ifade ediliyor.

Dolar endeksi zirvede yataya döndü

Dolar endeksi dün, haziran ayı Fed toplantısının olduğu hafta gördüğü 105.8 seviyesini de aşarak 106.6 seviyesine kadar yükseldi. Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bugün 106.4 seviyesinde dengelenmiş görünüyor. Teknik açıdan dolar endeksi için 105'in destek, 106,8'in üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 107,5'in direnç konumuna geldiği belirtiliyor.

Dün 1,0235 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerileyen Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,0260 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL 17.65 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirilmesinin risk iştahını baskıladığını ve güvenli liman olarak görülen dolara yönelimi artırdığını belirterek, döviz piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceği görüşünde.

Gözler Fed tutanaklarında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin TSİ 21:30'da açıklanacak tutanaklar bekleniyor. Yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacak. Tutanaklardan yeni bir bilgi çıkma ihtimali düşük olmakla birlikte faiz artırımlarının resesyon endişelerini artırdığı içinde bulunduğumuz dönemde komite üyelerinin para politikası hakkındaki güncel görüşlerini görme şansı bulunacak. Detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceği düşünülüyor.

Öte yandan yarın açıklanacak ABD ADP özel sektör istihdam değişimi ve cuma günü gelecek ABD tarım dışı istihdam verisi de döviz kurlarının seyri açısından önemli gündem maddeleri.

Petroldeki düşüş Türkiye için kazanç

Tüm bu gelişmelerin yanında emtia fiyatları, ABD tahvil faizleri ve petroldeki düşüşler, Türkiye için pozitif bir tablo ortaya koyuyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Brent petrolünde 10 dolarlık değişim, Türkiye'nin yıllık enerji ithalatına 4.5-6 milyar dolar yükseltici/düşürücü etki yapıyor. Petrol fiyatlarındaki küresel resesyon kaynaklı düşüşün kalıcı olup olmayacağı Türkiye'nin geçen yıl 50 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki dönemde hangi seviyede oluşacağının hesaplanması için izleniyor.

Dün 100 doların altına gerileyen ABD ham petrol bugün yeniden 100 doların üzerine çıktı. Brent petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 9.5 gerileyerek 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün yüzde 2'ye yakın yükselişle 105 dolar seviyelerinde.