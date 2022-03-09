Dolar/TL hareketlendi

Jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışı risk iştahını baskılamayı sürdürürken, Türkiye özelinde ise savaşın ekonomik etkileri ve enflasyon kaygıları ön planda. Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle geçen hafta 14,62'ye ulaşan yükselişinin ardından 14'ün altına gerilemiş, ardından yeniden yükselişe geçmişti.

Kur bir hafta sonra bugün 14,65 seviyelerini test etti. Dolar/TL saat 11:12'de yüzde 1 yükselişle 14,63 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 16,02'den el değiştiriyor.

Dolar endeksi, hafta başında 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından dün başlayan düşüşünü bugün de sürdürerek, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,90 seviyesinde yer aldı. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0930'dan alıcı buluyor.

Enerjisinin neredeyse tamamını ithal eden Türkiye için enerji maliyeti Rusya krizinin ilk ve en belirgin etkisin yaşandığı alan oldu. Yüzde 50'yi aşan ve önümüzdeki aylarda yüzde 65'e doğru yükselmesi beklenen enflasyon ve enerji maliyetlerindeki rekor artış ekonomi politikalarına ilişkin endişeleri artırıyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, güvenli liman olan emtia piyasalarına yönelimin devam edebileceğini aktardı.

Dün, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 131,1 dolar seviyelerini test ederken, bugün 129,3 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Rus rublesi düşüşle açıldı

Rus rublesi, ekonomik yaptırımların etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor.

Moskova Borsası verilerine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 12,36 artışla 117,35 seviyesine, Euro/ruble paritesi de yüzde 8 yükselişle 127,42'ye çıktı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletirken, yaptırımlara karşılık Rusya'da da yeni önlemler alınıyor.

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart ila 9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

Bankanın açıklamasında, döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği bildirildi.

Bugün, yurt içinde önemli bir veri akışı olmazken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yıllar sonra Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı planlanıyor.