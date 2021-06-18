Dolar/TL hareketli haftanın son gününde soluklanıyor

Kritik bir ajandanın geride kaldığı hafta boyunca yükselen dolar/TL kuru, üst üste 4 günlük yükselişle birlikte 8,70'in üzerine kadar tırmandı. Türk Lirası için oldukça sorunlu geçen haftada dolar/TL'de 8,30'dan başlayan yüseliş hareketiyle birlikte TL'deki toplam değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı.

Kurlar haftanın son günü ise adeta nefes aldı ve gün boyu yatay seyir gözlemlendi. Dolar/TL, 8,70'in üzerinde Euro/TL'de ise aşağı yönlü daha belirgin hareketler dikkat çekti. Euro/TL, kapanışa doğru yüzde 0,3 ekside ve 10,36'larda değerleniyor.

Dolar iki ayın zirvesine yakın

Fed kararı öncesi 8,49-8,54 bandında işlem gören dolar/TL dün 8,65 civarında günü tamamladıktan sonra gece saatlerinde 8,73'e kadar yükseldi. Bu sabah itibarıyla küresel piyasalarda dolar iki ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar bu zirveyi TL'ye de destek olan ve yaklaşık bir yıl süren değer kayıplarının ardından görüldü. Yatırımcılar faiz artırımları için 2023'ü öngören Fed'in açıklamalarının başka nasıl yansımalarının olacağını kestirmeye çalışıyorlar.

Dolar endeksi iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyesi olan 92,010'u gördü ve yüzde 1.5 ile haftayı Eylül'den bu yana en yüksek kazanımla bitirmeye hazırlanıyor.

Merkez Bankası (TCMB) ise dün bir haftalık repo faizini beklentilere paralel olarak yüzde 19'da sabit bırakırken, enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Faiz indirimi için yılın son ayları öngörülüyor

Banka hali hazırda yüzde 17 civarındaki enflasyonun üçüncü çeyrek sonu dördüncü çeyrek başında düşüşe geçeceğini öngörüyor piyasanın enflasyonda düşüş beklentisi ise Kasım-Aralık ayları öne çıkıyor.

TCMB'nin erken faiz indirimi beklentisinin ortadan kalkması gerektiğine ilişkin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini taşımaya devam ediyorlar. Bu da TL'de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Ancak TCMB bugüne kadar faiz indirimi yönünde bir adım atmış da değil.

Bankacılara göre dünkü PPK'da faiz indirim yönünde bir sinyal yer almadı. Ancak yine de beklentiler TL'de belirgin kayıplar görülmemesi halinde bankanın bir an önce indirime gideceği yönünde. Bu beklenti de siyasilerin düşük faiz istekliliğinden kaynaklanıyor.

İşlemciler faiz indirim beklentilerinin Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaştığını belirtiyorlar. Temmuz ayı için de beklenti yer alsa da dünkü PPK sonrası bu fiyatlama azalmış görünüyor.

JP Morgan: Faiz indirimi baskısının artma riski var

JPMorgan dün yayımladığı raporunda enflasyonda belirgin düşüşü Kasım ayında beklediğini ve TCMB'nin PPK notunda atıfta bulunduğu Nisan enflasyon raporu patikasının da benzer bir patikaya işaret ettiğine dikkat çekerek, "Bu TCMB'nin faizleri yıl sonuna kadar sabit tutmak istediğini gösteriyor. Ancak TCMB'nin faiz indirimine bu tarihyen önce gitmesi için baskının artmasına yönelik risk bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın indirim çağrısına da dikkat çekilen JPMorgan raporunda, ilk faiz indiriminin Eylül ayında beklendiği belirtildi. Bankanın küresel gelişmeler ve maliyet bazlı fiyat baskıları nedeniyle indirim için daha çok beklemesi gerekebileceğine ancak buna rağmen erken bir faiz indirimi riskinin de yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Erdoğan Haziran ayı başında katıldığı TRT yayınında "Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani Temmuz-Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" demişti.