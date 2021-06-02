Dolar/TL Kavcıoğlu'nun mesajlarıyla 8,60'ın altına çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri düşürmesi gerektiğini söylemesi ardından illikit piyasada 8.5'li seviyelerden 8.88'e kadar yükselen dolar/TL, bugün 8.60'ın altına geriledi. Gece saatlerinde 8,65 düzeyinde dengelenen dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı'nın yatırımcı toplantısında "Politika faizini gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşturmayı sürdüreceğiz" ifadeleri ve verdiği mesajlar sonrasında 8,60'ın altına çekildi.

Saat 15:00 itibarıyla dolar/TL, gün içi en düşük seviyeler olan 8,57 düzeyinde değerleniyor. Dün gece 10,76 ile rekor tazeleyen euro/TL ise dolar/TL ile benzer grafikleri çiziyor. Yine saat 15 itibarıyla, 10,45'ten işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti ve dolar/TL neden yükselmişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece TRT'de katıldığı programda, enflasyon ile büyüme arasındaki bağlantı konusunda bir soru üzerine "O bağlantıyı direkt olarak burada bu şekilde kuramayız. Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır." yanıtını verdi.

Faiz indirimi endişesi baskı unsuru olmaya devam ediyor

TCMB önceki kararlarına dikkat çekerek faizleri piyasa şartlarına ve enflasyon gelişmelerine göre belirleyeceğini belirtse de yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de dikkate alarak kısa vadede indirim olacağı endişesini taşıyorlar. Bu da TL'de değer kaybı olarak fiyatlamalara yansımaya devam ediyor.