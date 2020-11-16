Dolar/TL kuru 7,70'in üzerinde

Geçen haftayı yüzde 10'un üzerinde güçlenerek tamamlayan döviz kurları, yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Sabah saatlerinde yaşanan geri çekilme sonrası gün ortasında kurlar yukarı yönlü hareketlendi. 7,60'ı gören dolar/TL, saat 14:10'da 7,7587 ile gün içi zirvesini yaptı. Aynı dakikalarda euro/TL 9,1921'e kadar çıktı. Kurlar gün içi zirveyi gördükten sonra 7,74-7,75 seviyelerinde dengelendi.

Yurt içinde bu haftanın en kritik gündemini 19 Kasım'da açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı oluşturuyor. Geçen haftanın başında ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler sonrası merakla beklenen faiz kararı, fiyatlamalarda belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Artan vaka sayıları fiyatlanmıyor

Analistler, yatırımcıların koronavirüs vakalarında hızlı artışa rağmen aşı cephesinden gelen pozitif haberlere kulak vermeyi tercih ettiklerini belirtiriyorlar. Aşının, yaşanan krizi bir şok ardından hızlı toparlanmanın geldiği bir doğal felaket gibi gösterdiğini belirten analistler, ABD'de şirketlerin karlılıklarına yönelik güçlü pozitif beklentilerin de yukarı harekete destek verdiğini ifade ediyorlar.

Küresel piyasalar iyimser



Küresel piyasalarda yeni hafta Japonya ve Çin'den gelen pozitif makroekonomik verilerle başladı. Japonya son 40 yılın en hızlı büyümesini kaydederken Çin'de beklentileri aşan sanayi üretimi risk iştahını artırıyor. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 artarak günü 25.907 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 104,6 seviyelerine geriledi. Çin'de ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretiminin yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselerek 3.341 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 primle 2.543 puanda kapandı.

Brent petrol 43 doların üzerinde

Çin ve Japonya'da sanayi üretimi ve GSYH büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve OPEC+'nın artan COVID-19 vakaları karşısında arz kısıntısını cari seviyede tutmaya devam edeceği beklentileri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. ABD'nin artan koronavirüs vakalarına rağmen ülke çapında kapatma, karantina tedbirlerine başvurmayacağının açıklanması da petrol fiyatlarına destek verdi. Brent petrolün varil fiyatı 43 doları geçerken ABD ham petrolü 40,6 dolar seviyesinde.

Enerji uzmanları, Avrupa'da otoyol kullanımlarını son haftalarda yarı yarıya azaldığına, ABD'de de araç kullanımlarında azalma olduğuna dair gelen verilerin petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını, ABD'de petrol ve doğal az sondaj kuyularının sayısını Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldiğini açıklanmasının da bu baskıya destek verdiğini ifade ediyorlar. ANZ analistleri, petrol piyasasında arz fazlasının 2021 yılının ilk şarısında 1,5-3 milyon varil/gün aralığına yükseleceğini tahmin ediyorlar.