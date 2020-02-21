Dolar/TL kuru güne 6,10'un üzerinde başladı
İdlib'deki gelişmelerin izleneceği, Fitch kararının açıklanacağı güne dolar/TL 6,10 seviyesinin hemen üzerinde başladı.
İdlib'de artan gerilim hisse senedi piyasasında satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. Dün hisse senetleri yüzde 3 değer kaybederken dolar/TL kuru 6,10'un üzerine tırmandı. Dolar/TL kuru, haftanın son gününe de dünkü kapanış seviyelerinden başladı.
Saat 08:45 itibarıyla dolar, 6,1075 liradan el değiştiriyor. Euro/TL kuru ise 6,5925 seviyelerinde.
Yurt içinde piyasalar tamamıyla İdlib'den gelecek olan haberlere ve gelişmelere odaklanmış durumda. İdlib gündemi dışında gün içerisinde TCMB uluslararası yatırım pozisyonu, finansal hizmetler güven endeksi verilerini açıklanacak. Küresel piyasaların kapanışıyla birlikte Fitch, Türkiye değerlendirmesi raporunu duyuracak. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor.