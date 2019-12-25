Dolar/TL kurunda düşük hacimlerle sakin seyir sürüyor
Dolar/TL, Noel tatili nedeniyle küresel piyasaların tamamına yakınının tatil olduğu yeni güne Dolar/TL 5,94-5,95 seviyesinden başladı
ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle geçen hafta yüzde 2’nin üzerinde değer kaybeden dolar/TL kuru, bu hafta piyasalardaki düşük hacimlerin de etkisiyle sakin bir seyir izliyor.
Haftaya 5,93'lü seviyelerden başlayan dolar, hafta ortasına geldiğimiz bugünkü ilk işlemlerde 5,95 liranın hemen altında el değiştiriyor. Saat 09:45 itibarıyla uluslararası piyasalarda dolar/TL kuru, dünkü kapanış fiyatları olan 5,9430'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 6,5940 liradan satılıyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın kısa destek olarak izleneceğini kaydetti.