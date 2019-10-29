Dolar/TL kurunda son durum
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalarında işlem yapılmazken; uluslararası piyasalarda gerçekleşen işlemlerde dolar/TL kuru 5,73 seviyelerinde değerleniyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Yurt içinde piyasaların bugün işleme kapalı olmasına rağmen; küresel piyasalarda işlemler tüm hızıyla devam ediyor. Küresel piyasaların gözü kulağı ise yarın akşam açıklanacak olan Fed faiz kararında.
Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda işlem gören dolar, 5,73 liradan; euro ise 6,37 seviyelerinden değerleniyor.
Dolar/TL kuru, dün piyasaların kapandığı öğle saatlerinde 5,7350 seviyelerindeydi.
Fed'den 25 puan indirim bekleniyor
Piyasalar yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında, politika faizinin 25 baz puan indirilerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmesi bekleniyor.