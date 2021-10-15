Dolar/TL rekor kırmaya devam ediyor

Türk Lirası'ndaki aralıksız değer kaybı devam ediyor. Her gün defalarca rekor kıran dolar/TL, dün akşam geçtiği 9,20 seviyelerini bu sabah bir kez daha güncelledi.



Dolar/TL, sabah saatlerinde tarihi zirvesini 9,2277'ye kadar taşıdı. Euro/TL ise 10,72 civarında ve 10,76'daki rekor seviyelerine bugün biraz daha yakın.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB'nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlere karşı çıkan üyelerin gönderilmesi sonrası indirimlerinin devam edeceği endişesi de TL'deki değer kaybında etkili oldu.

Dolar/TL'deki yükselişe TCMB'nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken TCMB Eylül başında ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce kur 8,3 seviyesindeydi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın açıklaması yapacak (11.00).

TCMB, "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıklayacak. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,74, 12 ay sonrası beklentisi yüzde 12,94 olarak belirlenmişti (10.00).

Günün ilk verileri TÜİK tarafından gelecek ücretli çalışan ve TCMB tarafından açıklanacak kısa vadeli dış borç istatistikleri olacak (10.00).

Yurt içinde en önemli veri Hazine ve Maliye Bakanlığından gelecek. Bakanlık Eylül ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini yayımlayacak (11.00). Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında 40,8 milyar TL fazla vermişti.

Öğleden sonra TCMB tarafından yılın 2.çeyrek dönemine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu açıklanacak (14.30).

Euro Bölgesi dış ticaret verilerini yayımlayacak (12.00).

ABD'de haftanın son günü piyasaları önemli veriler bekliyor. New York Fed İmalat Endeksi, perakende satışlar, ithal fiyatlar (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi, işletme stokları (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) analistler tarafından yakından takip edilecekler.

Ayrıca Goldman Sachs bilançosu takip edilecek.