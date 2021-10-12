Dolar/TL, rekor sonrası geriledi

Yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun öğleden sonra TBMM Pilan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte yükselişe geçmişti. Kademeli yükselişini sürdüren dolar/TL, piyasalar kapandıktan sonra 9 lira sınırını aşarak rekor tazeledi ve 9,0185'e kadar tırmandı. Gece boyunca bu seviyelere yakın seyreden bir ara 8,98'e kadar çekilen dolar/TL'de piyasalar açılmasıyla birlikte 9,04 liranın üzerine çıktı ve rekor tazeledi.

Borsa İstanbul'un açılış dakikalarında tarihi zirvesi olan 9,0404'ü gören dolar/TL, gün ortasında yeniden 9 liranın altına çekildi. Gün içi zirve olarak 10,4719'u gören euro/TL ise yine gün ortasında dünkü kapanış seviyesi olan 10,40'ın hemen altına çekildi.

Dolar/TL, neden yükseliyor?

TL'deki zayıf görünümde; küresel piyasalarda doların güçlenmesinin yanı sıra iç dinamiklerin de etkisi bulunuyor.

Bu sabah açıklanan ağustos ayı cari şlemler dengesi, turizm gelirleri ve güçlü ihracat verilerine bağlı olarak hafif açık beklentisine rağmen 528 milyon dolar fazla verdi. Cari denge verisi sonrasında kur, 8,92’ye kadar geri çekildi.

Sonrasında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki açıklamaları takip edildi. Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi sürecinde TL’nin değer kaybını sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını dile getirerek “Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası’nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil” diye konuştu.

Türk Lirası gün içi kazançlarını geri aldı ve dolar/TL'de yön yeniden yukarı döndü. Dolar/TL, uluslararası düşük hacimli işlemlerde 9 seviyesinin üzerine çıktı.