Dolar/TL rekorlarına devam ediyor

ABD'nin 31 yılın rekor enflasyonu sonrasında yeniden hareketlenen döviz piyasalarında, dolar/TL tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Dün 9,97'nin üzerine çıkan dolar/TL bu sabah zirvesini 9,9857'ye taşıdı. Dolar/TL'de üst üste gelen rekorlarda Türkiye'de devam eden enflasyon-para politikası endişeleri de etkili oluyor.

TL, dün dolar kaşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, önemli bir psikolojik seviye olan 10'a oldukça yaklaştı. Son beş yılda değerinin üçte ikisini kaybeden TL, benzer para birimleri arasında açık ara en çok değer kaybeden para birimi olarak öne çıkıyor. TL'deki bu kayıp ve çift haneden düşmeyen enflasyon lokallerin alım gücünü eriten en önemli etkenler.

Dolar/TL bu sabah 9.9855 zirvesini gördükten sonra 9,93-9,94 bandında seyrediyor.

Türkiye'nin CDS'leri 400'ün altını gördü

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda 470 baz puandan başlayan düşüşle birlikte bu hafta itibarıyla 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. Düşüşün ardından yükselişe geçen CDS dün dört baz puan yükselişle günü 409/415 baz puandan tamamladı.

ABD'de yüksek enflasyon ve faiz artış baskısı

ABD'de tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. Yıllık bazda değişim yüzde 6,2 ile beklentilerin üzerinde artarken, yükselen enflasyon Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerini de artırdı.

Yatırımcılar artık Fed'in bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu beklentiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021'in yeni zirvelerini gördü.

Dolar endeksi ise 95 seviyesini aşarak 18 ayın zirvesine yükseldi.