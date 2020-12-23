Dolar/TL sakin, euro/TL hafif yükseliyor

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanan yurt içi piyasalarda, dolar/TL'de yatay bir bekleyiş hakim. Hafta başında dünya piyasalarıyla bilrikte yaşanan dalgalanmaya rağmen Türk Lirası, dolar karşısında 3. günde de 7,65'ler düzeyinde kalmayı sürdürüyor.

Üst üste 6 gündür devam eden düşüşün ardından 9,30'un da altını gören euro/TL'de bu sabah ise hafif yukarı seyir mevcut. Eur/TL 9,33'lerden işlem görüyor.

Ekonomistler MB'den faiz artışı bekliyor



Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında fiyat istikrarı vurgusu yapılacağını, ek sıkılaştırma adımı atılacağını tahmin ediyor. Faiz artışına yönelik beklentiler ise 75 baz puan ile 200 baz puan aralığında değişiyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde ABD'de Noel tatili öncesi veri bakımından yoğun bir gün yaşanacak. MBA Mortgage verileri, Kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri (16.30), işsizlik başvuruları, Michigan tüketici güven endeksi (18.00) veriler içinde ön plana çıkanlar.

Kişisel gelirlerde yüzde 0,3, kişisel harcamalarda yüzde 0,4 düşüş beklenirken, çekirdek PCE verilerinde aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,4 artış beklentisi bulunuyor. Aynı saatte gelecek olan dayanıklı mal siparişleri için yüzde 0,6 artış, işsizlik başvuruları için 888 bin beklentisi bulunuyor. Michigün Üniversitesi tüketici güven endeksinin bir önceki veri olan 81,4 seviyesinden 81,0 seviyesine ineceğı tahmin ediliyor.