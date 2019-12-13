Dolar/TL, sanayi üretim endeksiyle yukarı döndü

13 Aralık 2019

ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanması, İngiltere'de Boris Johnson'ın seçim zaferinin Brexit konusundaki belirsizlikleri azaltması, küresel piyasalarda büyük bir coşku yarattı. Yurt içinde ise beklentilerin altında gelen sanayi üretimi, piyasaları sınırlayan unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Bu gelişmeler ışığında güne 5,77'li seviyelerden güne başlayan dolar/TL, sanayi üretiminin beklentilerin çok altında kalmasıyla yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Saat 10:20 itibarıyla serbest piyasada dolar 5,7910 liradan satılırken; euro ise 6,4660 liradan el değiştiriyor. Dolar/TL gün içinde 5,7935 seviyelerine kadar yükseldi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,81'in direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda hareket etti. Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirmesinin ardından Türk lirası varlıklara talebin arttığı görüldü. Dolar/TL, dün 5,7625'e kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,7893'ten tamamladı.

İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığının anlaşılmasının ardından sterlin/dolar paritesi, yüzde 2,25 değer kazanarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,3515'e çıktı. euro/dolar paritesi de yüzde 0,4 artışla 1,1170'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi, dün 96,59 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 96,8 seviyesinde dengelendi.