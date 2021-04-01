Dolar/TL sınırlı yükselişle güne başladı

Piyasalarda, gün boyu 33 ülkeden gelecek imalat sektörü satın alma yöneticileri endeks (PMI) verileri takip edilecek.

Dün günün başlangıcında 8,40 seviyelerine kadar yükseldikten sonra kademeli olarak gerileyen dolar/TL, Borsa İstanbul'un kapandığı saatlerde 8,25 düzeyine çekilmişti. Gece boyunca sakinliğini koruyan dolar/TL, sabah saatlerinde hafif yukarı yönlü hareketlendi ve 8,28'e geldi. Euro/TL'de ise yukarı yön daha belirgin ve düne göre yüzde 0,6 civarı aran kur 9,70'i aşmış durumda.

Uluslararası piyasalarda dolar değerlenmeye devam ediyor

Dolar diğer büyük para birimleri karşısında son birkaç ayın zirvesine yakın seyrederken

yatırımcılar destek paketlerinin ve aşılama faaliyetlerindeki başarının ABD ekonomisinin

koronavirüsün etkilerinden diğer ekonomilerden daha hızlı toparlanacağına yardımcı olacağına

inanıyorlar.



Dolar endeksi 93.439 ile son beş ayın zirvesini gördükten sonra 93.209 seviyesinden işlem gördü. Dolar endeksindeki artışa endeksin hesaplanmasındaki en yüksek ağırlığa sahip olan euronun koronavirüs salgınının üçüncü dalgası nedeniyle zor durumda olması önemli rol oynuyor.

Euro 1.1704 dolar ile neredeyse son beş ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 1.1726 dolar seviyesinden işlem gördü.



Euro sterlin karşısında da 0.8503 ile son 13 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra

0.8509 seviyesinde seyrediyor. Dolar yen karşısında da değer kazandı. Dolar Mart ayını yen karşısında 2016 yılı Kasım ayından bu yana görülen en büyük aylık kazançla kapattı.

Yen dolar karşısında 110.97 ile son bir yılın en düşük seviyesini gördükten sonra

110.74 seviyesinden el değiştirdi