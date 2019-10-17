Dolar/TL, Suriye'de anlaşma sonrası düştü

17 Ekim 2019

ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaşması ile dolar/TL aşağı yönlü seyir izledi.

Açıklamaların ardından dolar/TL yüzde 1 düşüşle 5.82 seviyelerine indi.

Kur, serbest piyasada 5.88'den kapanırken, bankalararası son işlemler 5.86 seviyesinden geçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi. Amaçlarının 120 saat içinde YPG'nin çekilmesini sağlamak olduğunu belirten Pence, çekilmenin başlamış durumda olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. Bu bir ateşkes değil, harekata 5 gün ara vereceğiz" ifadelerini kullandı.