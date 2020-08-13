Dolar/TL tarihi rekorun altında yatay

13 Ağustos 2020

Küresel piyasalarda karışık bir hareket gözlemlenirken yurt içinde de yatay seyirli bir gün yaşanıyor. Borsa İstanbul ve Türk Lirası dünkü kapanış seviyelerinden değerleniyor. Gün ortası itibarıyla dolar/TL 7,33'ten el değiştirirken euro/TL ise 8.68'in üzerinden değerleniyor.

Merkez Bankasının adımları izleniyor



Bankacılar liradaki bu haftaki seyri sert satış baskısının ardından tarihi zirvenin altında dalgalı bir seyir olarak yorumlarken TCMB'nin adımlarının izlenmeye devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL'nin son iki gündür yeni zirveleri test etmemesi lira cinsi diğer yatırım araçlarına da nispeten olumlu yansıdı. CDS 600 puandan 550 puanın altına kadar geriledi. BIST'te de fiyatlama nispeten olumlu oldu.

Türkiye'ye yönelik fiyatlamalarda iyimser seyir Merkez Bankası'nın geçmişte de bir çok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ile birlikte geldi.

Bankacılar TCMB'nin yanı sıra mevduat ve kredi faizlerinin de artırılması, aktif rasyosunun gevşetilmesi, yabancı bankalara swaplarda sınırlamanın sadece belirli alanlarda olsa da gevşetilmesi gibi bir arada atılan adımların ve küresel risk iştahındaki canlı seyrin piyasada son dönemdeki satış baskısını kırdığını belirtiyorlar.

Öte yandan piyasalarda Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarının AB ile ilişkilerde yarattığı gerilim ile Suriye Libya, ABD ilişkileri de takip edilmeye devam ediliyor. Genellikle bu gelişmeler baskı unsuru olarak piyasaya yansıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise dün CNNTürk yayınında dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaya ilişkin seviyeden çok rekabetçiliğin önemli olduğunu belirtti. Albayrak Türkiye'de pandemi sonrası büyümenin yılı yüzde 2 daralma yüzde 1 büyüme ile benzer ülkelere göre çok daha iyi bir performansla tamamlanacağını da söyledi.

GLP kullanılacak mı?

Piyasada bundan sonra Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkılaştırmanın miktarı ardından da kalıcılığı izleniyor. Sıkılaştırmanın miktarı için TCMB'nin önümüzdeki hafta yüzde 11.25 seviyesindeki geç likidite penceresini (GLP) kullanıp kullanmayacağı takip edilirken kalıcılık için ise TCMB'nin 20 Ağustos'ta yapacağı PPK toplantısında sıkılaştırmayı politika faizine yansıtıp yansıtmayacağı izleniyor.

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 8.71'e yükseltti. Gecelik faizler ise yüzde 9.75'te oluşmaya devam ediyor.

Düşük faiz politikasının bir sonucu olan yabancı döviz çıkışlarını ve lokal döviz talebini desteklemek adına kamu 2019'dan beri 110 milyar doları aşan döviz arzı yaratmıştı.

TCMB'nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının lira mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekici boyutta.

Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları sadece iki haftada 9 milyar dolar artarak 204 milyar dolardan 213 milyar dolara yükselerek yeni tarihi zirveye yükseldi. Bugün açıklanacak güncel veride sürece ilişkin gelişmeler izlenecek.

Kaynak: Reuters