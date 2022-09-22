Dolar/TL, tarihi zirveyi gördü

Fed'in faize yönelik şahin mesajlarının ardından dolar güçlenirken, gelişen ülke para birimleri değer kaybetti. Türk Lirası'nın da dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 18.38'in üzerini test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL'de 18.15'in üzerini gördü.

20 Aralık 2021'de Dolar/TL, 18.36'yı görmüş ve o günün akşamında kur korumalı mevduatın açıklanmasıyla yönünü aşağı çevirmişti.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Geçen ay 100 baz puan sürpriz indirime giden bankanın ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor.

Anketlerde çoğunluk faizin sabit tutulacağı yönünde ancak indirim bekleyen bir azınlık da bulunuyor.

TCMB'nin kredilerde atacağı adımlara ilişkin bir önceki PPK metninde net bir mesaj da vermiş olması ve ardından da adımlarını açıklamış olması nedeniyle bugün metinde yapılacak değişiklikler de takip edilecek.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

Fed, dün politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan artışla yüzde 3.00-3.25 aralığına yükselterek faizlerin yılın geri kalanında artmaya devam edeceğine işaret etti.

Dolar endeksi, faizlerin beklenenden daha yüksek seviyelere tırmanacağı beklentisiyle 20 yılın zirvesine çıkarken, küresel piyasalarda sert satışlar görüldü.

Fed, faiz kararı ile birlikte yayımladığı güncel ekonomik tahminlere göre hedef faiz oranını 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti. Buna göre Fed, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50, 2023'te de yüzde 4.50-yüzde 4.75 aralığına yükselteceğini öngördü.

TL ne kadar değer kaybetti?

TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2'nin altında değer kaybetti.

Türk Lirası, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 kayıp yaşadı.

TL, geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.